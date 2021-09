Formula 1, Verstappen vince a Zandvoort e torna leader: Leclerc quinto, Sainz settimo

Max Verstappen vince il Gran Premio dei Paesi Bassi nella “sua” Zandvoort e torna leader del mondiale di Formula 1. L’olandese della Red Bull è profeta in patria, dominando una gara condotta in testa dal primo all’ultimo giro e tenendo a bada il tentativo di rimonta nel finale di Hamilton, buon secondo. Terzo – col giro più veloce – l’altro pilota Mercedes, Bottas.

Quarta posizione per Gasly, autore di una prova straordinaria al timone dell’Alpha Tauri, con quinta posizione per Leclerc. Settima l’altra rossa di Sainz (entrambi doppiati i ferraristi), con in mezzo Alonso, sesto. Ottavo uno dei piloti più ispirati di giornata, il messicano Perez.