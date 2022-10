Formula 1, Verstappen in pole in Giappone: Ferrari beffate

Max Verstappen in pole position nel Gran Premio del Giappone di Formula 1. L’olandese ha fatto registrare il giro veloce a Suzuka, precedendo le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Ma, come al termine del GP di Singapore, c’è un giallo: olandese sotto investigazione per aver involontariamente danneggiato Norris durante il Q3.

Per Verstappen un crono di 1’29”304, più veloce di appena dieci millesimi del tempo fatto segnare da Leclerc. Terza posizione per Sainz a 57 millesimi dal leader: lo spagnolo partirà in seconda fila in compagnia di Perez. Quinto tempo per Ocon sulla Alpine, davanti a Hamilton.

Solo ottavo tempo per l’altra Mercedes di Russell, preceduta anche da Alonso. Nono Vettel, decimo Norris. Fuori nel Q2 Ricciardo, Bottas, Tsunoda, Zhou e Schumacher, tagliati al termine del Q1 Albon, Gasly, Magnussen, Stroll e Latifi. Sul Gran Premio di domani, però, pende una grossa incognita: la pioggia.