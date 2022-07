Formula 1: Verstappen fa sua la Sprint Race in Austria, Leclerc 2°

Max Verstappen ha vinto la Sprint Race del Gran Premio d’Austria di Formula 1. Il pilota Red Bull ha fatto gara di testa dal primo all’ultimo km di corsa: per lui 8 punti in classifica e la prima posizione sulla griglia di partenza della gara di domani. In seconda posizione la Ferrari di Charles Leclerc, ma la notizia del giorno è che dopo la vittoria di Carlos Sainz a Silverstone ancora una volta le Rosse non hanno fatto complimenti in fase di sorpasso. Terzo in ogni caso lo spagnolo, che domani scatterà dalla seconda fila. A completare la top eight Russell quarto su Mercedes, Perez quinto su Red Bull, Ocon sesto su Alpine, Magnussen settimo su Haas ed Hamilton ottavo ancora su Mercedes. Proprio il pluri-iridato britannico è stato autore di un grande duello con Mick Schumacher: per il figlio di Schumi una strenua difesa fino a due giri dal termine, prima di cedere la posizione al più esperto pilota.