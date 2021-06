Formula 1, Verstappen beffa le Mercedes e conquista la pole in Francia

Max Verstappen in pole position nel Gran Premio di Francia di Formula 1, in programma domani a Le Castellet. Il pilota olandese della Red Bull ha preceduto le due Mercedes, quella di Hamilton – che fallisce la pole da tre gare – e quella di Bottas.

Quarto tempo per l’altra Red Bull di Perez, poi la prima delle Ferrari: quella di Sainz, quinto a 850 millesimi dal tempo di Verstappen. Sesto tempo per Gasly, quindi l’altra Rossa di un deludente Leclerc, settimo e in quarta fila. Completano la top ten Norris, Alonso e Ricciardo.