Formula 1, Perez in pole davanti a Leclerc e Sainz: pauroso incidente per Schumacher

Pole position per Sergio Perez al Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1, sulla pista di Jeddah. Il secondo pilota della Red Bull ha preceduto di 25 millesimi Charles Leclerc. Terza posizione per l’altro ferrarista Carlos Sainz, quarta per Max Verstappen. Quindi Ocon, Russell, Alonso, Bottas, Gasly e Magnussen. Disastro Hamilton, eliminato già nel Q1 col sedicesimo tempo.

Qualifiche movimentate, che hanno preso il via al termine di una giornata segnata da lunghi confronti, dopo lo sconcertante episodio del missile esploso ad appena venti chilometri dal tracciato. Paura durante il Q2 per un incidente che ha avuto per protagonista Mick Schumacher: il pilota della Haas si è schiantato a tutta velocità contro un muro ed è stato portato in ospedale per controlli. Non ha mai perso coscienza, domani potrebbe essere al via della gara.