Formula 1: Leclerc sbaglia e Verstappen trionfa nel Gp di Francia

Gran Premio di Francia amaro per le Ferrari. Max Verstappen su Red Bull vince e mette una seria ipoteca sul Mondiale Piloti. L’olandese ha beneficiato dell’errore di Charles Leclerc, finito contro il muro dopo 18 giri al comando della gara. Quinto posto per l’altra Rossa, quella di Carlos Sainz. L’iberico è stato autore di una straordinaria rimonta, partendo dalla penultima casella sulla griglia di partenza. Seconda e terza posizione per le due Mercedes di Hamilton e Russell.

Ma a prendersi la copertina è Leclerc con il suo mea culpa: “Da inizio anno sono a un livello molto alto, forse il più alto della mia carriera. Ma se faccio questi errori non serve a niente. È inaccettabile. Se a fine anno perdiamo il campionato per 33 punti, quello che ho lasciato a Imola e qua, sapremo dove li abbiamo persi. E sapremo che li ho persi io”.