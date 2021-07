Formula 1 Gran Premio d’Austria, la pole va a Verstappen

Assegnata la Pole Position del Gran Premio d’Austria, partenza prevista per domani, domenica 4 luglio, alle ore 15.

A trionfare alle qualifiche di Spielberg, è Verstappen. L’olandese della Red Bull agguanta il primo posto sulla griglia di partenza grazie ad un ottimo tempo, 1:03.720, guidando in maniera eccellente nelle tre sezioni di qualifiche. Nel Q1 e nel Q2, infatti, il più veloce è stato proprio Verstappen che poi ha confermato la sua prestazione garantendosi il primo posto in pole anche in Q3. Per Verstappen è la settima pole in carriera.

Dietro il pilota della Red Bull, un concreto Lando Norris (McLaren), con il tempo di 1:03.768. Seguono Perez (Red Bull) e le due Mercedes di Hamilton (Mercedes) e, in quinta posizione, quella di Bottas.

Escluse le due Ferrari dalla Q3; Sainz partirà undicesimo mentre Leclerc dodicesimo.