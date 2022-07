Formula 1, Ferrari in pole a Silverstone con Sainz

Pole position per la Ferrari a Silverstone. Sarà Carlos Sainz a partire davanti a tutti nel Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, grazie a un ultimo giro sensazionale nella Q3: 1’40’983 il tempo dello spagnolo, alla prima pole della carriera.

Beffato in extremis, Max Verstappen partirà comunque in prima fila: ritardo di 72 millesimi per l’olandese della Red Bull. Terzo tempo per Charles Leclerc sull’altra Ferrari davanti alla seconda Red Bull di Sergio Perez.

Solo quinto l’idolo di casa, Lewis Hamilton, con oltre un secondo di ritardo dal leader. Tra i primi dieci anche Lando Norris, Fernando Alonso, George Russell, Guanyou Zhou e Nicholas Latifi.