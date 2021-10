Fondazione Crt a sostegno del territorio: in campo 52 milioni

La Fondazione Crt mette in campo per il prossimo anno ben 52 milioni di euro (in aumento rispetto ai 50 milioni del 2021) per il sostegno al terzo settore e alle realtà no profit dell’arte, della cultura, della ricerca, del welfare, dell’ambiente, e dell’innovazione sul territorio.

In particolare, 16,5 milioni saranno destinati per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, le mostre e il rilancio del settore culturale dopo la pandemia; 16 milioni per le attività scientifiche e tecnologiche, la ricerca applicata e l’innovazione, con una particolare attenzione alla digital transformation, la formazione del capitale umano fin dai primi anni di scuola e il rafforzamento delle competenze dei giovani talenti; 16 milioni per la promozione dell’imprenditoria sociale, l’inclusione delle persone in difficoltà, la salvaguardia del territorio, il consolidamento del sistema di primo intervento del 118 e della protezione civile.

La Fondazione mobiliterà inoltre 3,5 milioni per progetti innovativi da realizzare in sinergia con la Fondazione Sviluppo e Crescita Crt e le Ogr Torino, in ambito culturale e tecnologico. Le Ogr Tech, in particolare, con nove diversi programmi di accelerazione di start up (dalle smart cities al gaming, fino alle scienze della vita), punteranno sempre più sulla leva dei Big Data e dell’Intelligenza Artificiale.

Per quanto riguarda l’attività istituzionale, la Fondazione Crt avvierà nel 2022 nuove progettualità e, in sinergia con un player di primo piano della filantropia internazionale, come la Rockefeller Foundation, integrerà nei propri interventi gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. In particolare entrerà nel vivo il progetto innovativo “Ciak! Piemonte che spettacolo!”, che unisce cinema e performing arts per valorizzare il patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico, attraverso dieci videoclip presentati in anteprima al prossimo Tff. Il prossimo 3 dicembre verrà presentata l’Agenda per la disabilità realizzata con 150 organizzazioni no profit, mentre il 19 gennaio, alle Ogr, saranno presentati i risultati dell’indagine sull’impatto generato dal progetto decennale di formazione operatori museali e disabilità che darà vita a una “road map dell’inclusione culturale” a misura d’Europa.