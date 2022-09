Follia nel Torinese: accoltella il compagno della ex, arrestato per tentato omicidio

Tentato omicidio a Val della Torre, nel Torinese. Dietro le sbarre è finito un italiano di 43 anni, arrestato nella notte dai carabinieri della compagnia di Rivoli.

IL FATTO

L’uomo non si era rassegnata alla fine della sua storia con un’italiana di 44 anni e, per questo motivo, continuava a cercarla tempestandola di telefonata. La donna, che non si era mai rivolta alle forze dell’ordine, si è recata presso l’abitazione dello stalker con il nuovo compagno, un italiano di 50 anni, che è stato accoltellato al fianco. Elitrasportato in ospedale, è ora in prognosi riservata.

