Follia di Capodanno tra San Mauro e Torino: sette auto date alle fiamme

Follia e devastazione nella notte del Capodanno torinese, con sette auto sono date alle fiamme dai piromani. Il grosso degli episodi nel quartiere Barca e Bertolla, tra via Anglesio e via Torre Pellice, con cinque auto bruciate. Poco distante, nel territorio del comune di San Mauro, una Fiat Punto è stata carbonizzata in via Cirié.

Sempre a San Mauro, una Volkswagen Golf è stata data alle fiamme in strada del Cascinotto. L’incendio ha coinvolto una Ford Fiesta parcheggiata nelle vicinanze e che ha riportato danni lievi. Nei pressi del rogo i carabinieri hanno ritrovato una tanica in plastica contenente tracce di liquido infiammabile.