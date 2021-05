Follia al volante: automobilista fa inversione a “u” in autostrada e procede contromano

Follia al volante. Le telecamere di sicurezza dell’autostrada riprendono una scena pericolosissima: un automobilista fa inversione a “u” sotto la galleria. Come se nulla fosse, il tizio percorre un bel po’ della tratta stradale, procedendo contromano. Le altre vetture si fermano e lo lasciano passare. Per fortuna, il nastro d’asfalto è poco trafficato a quell’ora e così non ci scappa l’incidente. Alla fine, forse resosi conto di quello che stava combinando, l’automobilista si cimenta in una nuova inversione (!), infila la rampa d’uscita ed esce dall’autostrada. Semplicemente assurdo!!