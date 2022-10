Follia nel primo pomeriggio a Torino. Un uomo, infatti, è stato accoltellato alla gola in un giardino di via Damiano Chiesa per motivi ancora da accertare.

Da quanto si apprende, l’aggressore ha utilizzato un taglierino per colpire la vittima, che ha circa 40 anni. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i medici del 118: il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravissime.

IL VIDEO: