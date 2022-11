Ieri mi sono goduto in corso Moncalieri la corsa delle foglie secche di platano spinte dal vento sull’asfalto. È uno spettacolo che ogni anno mi emoziona. Le foglie di platano sono grandi, e da secche si accartocciano in forme che, spinte dalle folate, le fanno saltellare. A vedere quelle greggi marroni correre a balzi davanti al muso della macchina veniva quasi da frenare per non investirle: sembravano una muta impazzita di scoiattoli in fuga.

Certi spettacoli autunnali continuano a darci il senso della vita che continua, come gli scioperi degli studenti medi nelle scuole. Tutto va bene per bigiare, anche la protesta contro la “scuola del merito” varata dalla Meloni. Lo stato penoso della scuola italiana, confermato dai test Invalsi, è figlio del facilismo sessantottino, quello del tutti promossi, degli esami di gruppo e del 18 politico. I laureati ignoranti degli anni ’70, saliti in cattedra, hanno creato altri ignoranti che a loro volta ne hanno creati di peggiori di loro e così avanti in una folle rincorsa verso il basso.

Era la sinistra, allora, che voleva la lotta alla meritocrazia. Speravano di guadagnarsi il consenso delle giovani generazioni svendendo titoli per i quali fino ad allora si era dovuto sgobbare. Fa piacere constatare che dopo 50 anni quel disegno della sinistra è fallito, come dimostra la sua débacle elettorale che solo lo scambio scandaloso dei M5S (voto contro salario di cittadinanza) ha potuto arginare. Ma rimangono le schiere di asini che i social media mettono impietosamente in vetrina e che ora ci dovrebbero curare, difendere in tribunale, amministrare. Con i pochi meritevoli in fuga disordinata verso l’estero, come le foglie di corso Moncalieri.

collino@cronacaqui.it