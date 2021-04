Focolaio Italia: contagiati Sirigu, Grifo e anche Cragno

Un’altra tegola da Coronavirus si è abbattuta sul Filadelfia, la notizia è arrivata nel pomeriggio di Pasquetta. «È emersa la positività al Covid-19 di un calciatore della prima squadra. Il tesserato, in accordo con le Autorità sanitarie, è già stato posto in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata» spiegava il club di via Arcivescovado in una nota ufficiale. La società ha continuato nella sua politica della privacy, ma secondo indiscrezioni sarebbe Salvatore Sirigu (tra gli azzurri anche Grifo e Cragno) ad aver contratto il virus: il conteggio dei contagiati granata, dunque, sale addirittura a 16 giocatori. La squadra di Nicola ha continuato le attività, ritrovando nel quartier generale dopo un giorno di riposo. Lyanco ha proseguito con le terapie, Singo ha alternato cure e lavoro individuale, Nkoulou ha ripreso in parte ad allenarsi con il resto dei compagni. Questa mattina nuova seduta in preparazione alla trasferta di sabato a Udine.