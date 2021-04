Focolaio Covid a scuola, chiuse elementare e media di Borgofranco d’Ivrea

Fino al prossimo 6 maggio la scuola elementare e la scuola media di Borgofranco d’Ivrea resteranno chiuse. Lo ha deciso l’Asl To4 dopo che lo scorso 22 aprile il dirigente scolastico Natale Necchi aveva sospeso la didattica in presenza in attesa dell’esito del tampone molecolare su due casi sospetti, entrambi insegnanti.

Nel frattempo i casi si sono moltiplicati. Oltre ai due insegnanti, sono risultati positivi un altro docente, alcuni operatori scolastici (tra cui l’autista dello scuolabus) e almeno quattro bambini. In più, ieri è emerso un caso sospetto anche in seconda media. Quarantena obbligatoria, dunque, per circa 140 persone tra allievi e personale scolastico, con sospensione delle lezioni.