Flop Italia, pari in Irlanda del Nord: la qualificazione ai Mondiali dovrà passare dai playoff

Proprio come quattro anni fa: l’Italia, per conquistare il pass per i Mondiali di Qatar 2022, dovrà passare per il turno aggiuntivo dei playoff. Fatale lo 0-0 in Irlanda del Nord e la contemporanea vittoria della Svizzera per 4-0 sulla Bulgaria: con questi risultati gli elvetici hanno guadagnato la prima posizione nel girone a discapito degli azzurri.

POCHE OCCASIONI E SOLO NEL PRIMO TEMPO

Novanta minuti difficili quelli per gli uomini di Roberto Mancini, che hanno affrontato una squadra chiusa nelle retrovie e che poco aveva concesso nelle precedenti partite casalinghe del girone di qualificazione. Pochissime le occasioni: una in avvio per Di Lorenzo, quindi per Chiesa nel finale di primo tempo.

RIPRESA SENZA TIRI, FINISCE IN PARITA’

Nella ripresa le occasioni azzurre sono addirittura azzerate: sono i padroni di casa ad avere la chance più clamorosa con Saville, che si fa parare un tiro quasi a botta sicura da Donnarumma. L’assalto finale degli azzurri non basta: è 0-0 al Windsor Park di Belfast.