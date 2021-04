Fioriere e dossi anti sorpasso: «Il progetto sarà definitivo»

Non sarà più possibile sorpassare i bus alle fermate della linea 18 del Gtt in via Madama Cristina. Il progetto sperimentale, all’interno di Torino Mobilty Lab, entrato in vigore lo scorso anno, è destinato a diventare definitivo, almeno per quanto riguarda gli incroci con le vie Bidone, Berthollet e Campana. Dove attualmente sono state sistemate fioriere e dissuasori in cemento. «Attraverso interventi strutturali – spiega il vicepresidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano -, renderemo il traffico più sicuro. I dossi mettono in sicurezza le banchine, pensate per pochi passeggeri. Banchine che così strutturate sono inefficaci e pericolose perché la gente rischia di finire sotto un’auto appena scesa dal tram».

A San Salvario, intanto, montano le prime proteste. I cittadini, infatti, si dividono sulla scelta della Città. «Sono lavori dettati più dall’ideologia che dal buon senso – dichiarano i residenti -. Il traffico qui è molto congestionato. Siamo stufi di questi esperimenti». Con riferimento alle vie chiuse al traffico per le pedonalizzazioni e all’arrivo delle nuove piste ciclabili. Il destino, però, sembra segnato tanto che nei prossimi mesi arriverà il verdetto definitivo da parte della Città.