Fiori, rinfresco e vini: il salotto di Torino tra i velluti del Carignano

Sembra ormai solo un ricordo il Carignano all’epoca del Covid: le porte chiuse del teatro, le stagioni interrotte o, nel migliore dei casi, programmate trimestralmente, le inaugurazioni del cartellone passate in sordina, gli stop and go, le limitazioni delle capienze della sala. Ora il gioiello barocco nel cuore di Torino rinasce e lunedì prossimo inaugura, con la prima nazionale (ore 20) de “Il crogiuolo” di Arthur Miller per la regia di Filippo Dini, la stagione 2022-2023. E lo fa come ai bei tempi, con una serata di festa, sempre in “contenuto” stile sabaudo: con l’allestimento floreale nel foyer, con il rinfresco, servito durante l’intervallo dello spettacolo, con tanti Vip. Ci saranno per l’occasione Giovanni Quaglia e Massimo Lapucci, rispettivamente presidente e segretario generale della Fondazione Crt, il presidente della Compagnia di San Paolo Francesco Profumo, l’assessore alla Cultura del Comune Rosanna Purchia, il direttore del Museo del Cinema Domenico De Gaetano, il direttore artistico del Regio Sebastian Schwarz, la presidente della Fondazione Tpe Maddalena Bumma, il direttore artistico del Teatro Ragazzi Emiliano Bronzino, gli scrittori Alessandro Perissinotto e Stefania Bertola, gli attori Jurii Ferrini, Michele di Mauro, Mariangela Granelli e altri ancora. Atteso anche il sindaco Lo Russo. A fare gli onori di casa il presidente dello Stabile Lamberto Vallarino Gancia, il direttore Filippo Fonsatti e il direttore artistico Valerio Binasco. Il teatro, insomma, torna alla vita di sempre e con il teatro l’intera piazza, con il suo storico Palazzo Carignano e con i suoi storici locali, Pepino, il Cambio. «Speriamo davvero che ciò segni il definitivo ritorno alla normalità – si augura Fonsatti -. Il pubblico è fiducioso, lo stiamo vedendo agli spettacoli di Torinodanza. La gente ha voglia di tornare a condividere esperienze ed emozioni in una dimensione comunitaria». E aggiunge: «Mi aspetto grandi soddisfazioni dai progetti produttivi affidati al nostro direttore artistico Binasco e agli artisti residenti. Ci sono titoli per tutti i gusti, dai classici del repertorio alla drammaturgia contemporanea, e perciò contiamo su una partecipazione ampia da parte di pubblici diversi». Una stagione che inizia sotto i migliori auspici. Lo dicono i numeri: «Ad oggi abbiamo venduto nell’anno in corso oltre centomila biglietti – è ancora Fonsatti -, il 45% in più rispetto al 2021, e gli abbonati alla stagione 2022-23 sono già oltre diecimila: cifre che ci riempiono di speranza». Lo dicono i numerosi premi recentemente conseguiti: a Valerio Binasco per la Miglior regia, a Nicolas Bovey, per la Miglior sceneggiatura, a Arianna Scommegna e Jurij Ferrini come Miglior attrice e Miglior attore non protagonista, a Filippo Fonsatti il Premio Le Maschere del Teatro Italiano per la qualità della sua direzione. E con il premio ieri è arrivata anche la conferma da parte del cda della Fondazione dell’incarico a Fonsatti per un terzo e ultimo mandato quadriennale quale direttore, con decorrenza dal 29 gennaio 2023 e fino al 28 gennaio. «Grazie al suo fondamentale e determinante contributo – sottolinea il presidente Gancia – il nostro Teatro si è posizionato stabilmente al vertice dei Teatri Nazionali nelle graduatorie del Ministero della Cultura».