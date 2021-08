Fiorano Canavese, furto nella villetta: ladro aggredisce i carabinieri con un cacciavite [VIDEO]

Un albanese di 35 anni è finito in manette per tentato furto aggravato. E’ successo ieri mattina a Fiorano Canavese, nel Torinese. Ad ammanettarlo i carabinieri della compagnia di Ivrea, allertati per dei rumori sospetti che provenivano da un villino vuoto, in quanto il proprietario era in vacanza.

Giunti sul posto insieme a un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno subito notato che la porta principale d’ingresso della villetta era divelta. Quindi, hanno intercettato il ladro che stava tentando di scappare, prima dalle scale, poi da una finestra del piano superiore. Una volta raggiunto, ha aggredito i militari dell’Arma con un cacciavite e una barra metallica. Alla fine, non senza difficoltà, è stato arrestato.

I carabinieri hanno poi perlustrato l’abitazione, completamente messa a soqquadro. Il malvivente per poco non era riuscito a smurare la cassaforte nascosta nello studio, che conteneva denaro e gioielli per oltre 50mila euro.

Addosso aveva piccoli oggetti preziosi che aveva rubato, mentre all’esterno dell’edificio c’erano alcuni capi di abbigliamento pronti per essere portati via.

