Finalmente Ferrari: pole (e incidente) di Leclerc nella sua Montecarlo

Finalmente Ferrari. Charles Leclerc conquista la pole position nella sua Montecarlo grazie a un giro fantastico. Poi sbatte alle piscine e di fatto nega l’assalto al tempo migliore di Max Verstappen, che partirà dalla seconda casella. In seconda fila Valtteri Bottas e l’altra rossa guidata da Carlos Sainz. Solo settimo tempo per Lewis Hamilton.

LA GRIGLIA DI PARTENZA:

What just happened..???!

Charles Leclerc has his 8th pole position; and his and Ferrari’s first since Mexico 2019

Championship leader Lewis Hamilton will start 7th #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/Jcjy4WvZE2

