Finalissima dell’Europeo, a Torino è caccia agli ultimi gadget

A poche ore dall’inizio della finale del campionato europeo che vedrà di fronte a Wembley Italia e Inghilterra, anche Torino comincia a scaldarsi. Nella zona della Gran Madre per esempio è cominciata la vendita di gadget relativi alla Nazionale allenata da Roberto Mancini. Bandiere, fischietti e sciarpe: in giro per la città l’obiettivo dei ‘ritardati’ è quello di accaparrarsi quanti più oggetti possibili, nella speranza di festeggiare questa sera in giro per il capoluogo piemontese.

(foto Tonino Di Marco)