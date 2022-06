Film, dibattiti e “trash challenge”: il 2 luglio ricomincia CineBarrito

Parte il 2 luglio la sesta edizione di CineBarrito Ambiente 2022: durerà fino al 19 novembre e sarà a tema “Crisi Climatica: alberi e foreste”. Sono previsti due interventi di Trash Challenge, la proiezione di cinque documentari in difesa dell’ambiente, laboratori per bambini e genitori per imparare a conoscere meglio le piante, uno spettacolo musicale e – una tavola rotonda conclusiva, con esperti del settore che discuteranno di emergenza climatica. La rassegna è organizzata dall’associazione Triciclo in collaborazione con la Casa del Quartiere Barrito, il progetto Torino Spazio Pubblico, il Centro servizi per il volontariato di Torino e l’Istituto per l’ambiente e l’educazione Scholé Futuro Onlus. Oltre alla proiezione di documentari su temi ambientali, come da tradizione delle precedenti edizioni, quest’anno il programma offre una lunga serie di occasioni di incontro, partecipazione attiva e riflessione sul tema scelto, per sensibilizzare a comportamenti più consapevoli e a consumi più sostenibili. La manifestazione si aprirà il 2 luglio con una Trash Challenge al giardino Gabotto: dalle 10 alle 12.30 si puliranno le aree davanti alla Casa del Quartiere, in modo da contribuire alla manutenzione di un angolo verde della città. In seguito, si passerà alle proiezioni: tre dei documentari saranno presentati dal regista o dai curatori della pellicola. Al termine di ogni proiezione, i volontari di Triciclo ed esperti presenti condurranno dibattiti di approfondimento sul tema della serata. Tra i film, va segnalato che il 29 settembre sarà proiettato “Deserto verde” del regista torinese Davide Mazzocco: nella sua pellicola racconta la monocoltura dell’eucalipto, una delle principali cause del devastante incendio di Pedro Grande in Portogallo che, nel giugno 2017, ha causato numerose vittime e la distruzione di 53mila ettari di area boschiva, destinando l’intera zona alla desertificazione. Le proiezioni termineranno il 13 ottobre con “Di che clima sei?”, documentario del progetto CClimaTT.