Filip Kostic è un nuovo giocatore della Juventus: è ufficiale

Adesso è ufficiale Filip Kostic è un nuovo giocatore della Juventus. Il contratto è stato depositato in Lega. Si tratta di un’operazione da 17 milioni bonus inclusi: l’ormai ex calciatore dell’Eintracht Francofore ha firmato un triennale da 3-3,5 milioni bonus inclusi. Nella giornata odierna l’esterno ha sostenuto le visite mediche presso il J Medical. Grande entusiasmo da parte dei tifosi della Vecchia Signora per un rinforzo a lungo richiesto da Massimiliano Allegri.