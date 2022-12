Figuracce da beduini

Peccato. Poteva essere la prima volta che una nazionale africana vinceva un mondiale (la Francia: eran tutti neri), e invece l’hanno vinto i bianchi (gli argentini, tutti bianchi). Vi ricordate quando la Fifa bacchettò l’Italia perché ha troppi pochi neri in nazionale? Comunque, partita bellissima, incerta, combattuta fino ai supplementari e ai rigori, il massimo. Poi, nella cerimonia della premiazione, casca l’asino. Prima i francesi che si tolgono la medaglia d’argento dal collo come fecero gli inglesi agli europei. Sportivamente è una figuraccia. Mia sorella Consolata alle Olimpiadi di Montreal del 1976 meritava l’oro nel fioretto, e invece vinse l’argento per degli scandalosi errori arbitrali ammessi in seguito dagli stessi giudici. Eppure sul podio tenne la medaglia, e a casa la incorniciò e l’appese al muro: non si sarebbe mai sognata di togliersela dal collo alla premiazione. Nessun vero sportivo lo farebbe. Invece loro, i galletti capponati, l’hanno fatto. L’altra cosa brutta nella premiazione è stata vedere lo sceicco del Qatar che infilava a Messi, prima di premiarlo, un jellaba di velo nero. E’ vero che la maglia albiceleste sotto il velo si vedeva lo stesso, ma intanto nelle foto ufficiali l’uomo-simbolo dei vincitori, Messi, premiato come miglior giocatore del torneo, figurerà per sempre con quello straccio da beduino addosso. Il significato era: “noi abbiamo i soldi, noi ci siamo comprati il vostro torneo più prestigioso in uno sport che non pratichiamo neanche, noi copriamo la divisa che tanto amate col nostro costume tipico così come abbiamo coperto la vostra onestà coi soldi”. Questo era il messaggio. E dire che tutto era andato bene, fino a lì.

