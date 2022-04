Fido consuma tutte le riserve idriche: in viaggio porta sempre la borraccia

Con l’arrivo della prima stagione calda uno dei sintomi che il cane può presentare in primavera è l’inappetenza. È anche vero, però, che gli esemplari molto attivi hanno un consumo energetico maggiore, quindi questo sintomo non si presenterà o sarà molto lieve. Il consiglio è di non forzare il cane ad assumere troppo cibo e, in generale, di diminuire le porzioni durante i periodi caldi tenendo sotto controllo il peso del tuo amico peloso.

IL CAMBIAMENTO

Il cambiamento ormonale causato dall’allungarsi delle giornate, che stimola la perdita del pelo in eccesso, potrebbe creare una necessità di integrazione di alcuni amminoacidi come la metionina e la cistina, di vitamine come la A e la E, l’acido folico e il pantotenico, la biotina, di oligoelementi come lo zinco e il rame.

RISERVE IDRICHE

L’aumento della temperatura corporea, inoltre, fa consumare di più le riserve idriche, soprattutto nei cani molto attivi. Perciò è bene prestare la giusta attenzione alla disponibilità di acqua. Anche quando esci per una passeggiata, ricordati di portare con te una ciotola da viaggio e una borraccia con l’acqua. In questo modo tu e il tuo amico peloso potrete sfogarvi liberamente e giocare insieme senza preoccupazioni. Avere sempre a disposizione l’acqua per il tuo cane, inoltre, lo terrà lontano da altre fonti da cui dissetarsi che potrebbero essere potenzialmente nocive.

INTEGRATORI

Un’alimentazione a base di cibo completo è sufficiente a tenere il cane in forma e sostenerlo anche nella stagione primaverile, mentre se prepari il cibo in casa dovrai porre attenzione all’equilibrio dei componenti per alimentare in maniera adeguata il tuo cane. In questo caso il consulto di un esperto ti aiuterà a fare le scelte migliori. A questo proposito devi sapere che il pelo del cane è fatto principalmente di proteine, motivo per cui nei cani a pelo lungo è molto importante dosare l’apporto giusto di amminoacidi affinché riescano a fare la muta del pelo in primavera. Laddove il cane non riesca ad assumerne la giusta quantità, dovrai ricorrere all’integrazione di questi elementi nutritivi, sempre con il consiglio di un veterinario.