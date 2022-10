Fido ama giocare con le pozzanghere, ma occhio al rischio della leptospirosi

In autunno, inevitabilmente, ci sono delle giornate piovose, ma niente paura, c’è sempre un risvolto positivo e in questo caso sono le numerose pozzanghere che si formano sul terreno. I cani le adorano. Giocano, si rotolano, fanno a gara con gli altri amici a quattro zampe a chi si tuffa dentro per prima e a chi si sporca nella maniera più buffa. E corrono come dei pazzi. Ovviamente, una volta arrivati a casa vi consigliamo di asciugare il cane per bene con un telo, strofinando leggermente sul corpo così che l’umidità non si trasformi in cattivo odore. Si sa, un cane felice vale molto di più di un cane sempre pulito!

Occhio ai pericoli

Pozzanghera può anche essere sinonimo di pericolo. Se il tuo cane beve acqua piovana dalle pozzanghere cosa devi fare? Con l’arrivo della stagione autunnale e di quella invernale le pozzanghere si moltiplicano ovunque e i cani amano rotolarsi dentro ma anche a bere l’acqua piovana. Purtroppo, questa abitudine durante le passeggiate è tutt’altro che sempre innocua e può comportare rischi significativi per la salute del tuo animale domestico. I principali pericoli per la salute del cane se beve acqua piovana dalle pozzanghere sono principalmente tre: leptospirosi, giardiasi e antigelo. Vediamo, nel dettaglio, cosa può succedere.

Leptospirosi e altre

Quando il cane beve acqua piovana rischia di infettarsi di leptospirosi. Si tratta di una comune infezione canina. Non tutti i cani si ammalano se esposti alla leptospirosi, ma per i malcapitati, le conseguenze possono essere pericolose per la loro vita. La leptospirosi causa più spesso insufficienza renale e a volte problemi al fegato. I sintomi a cui prestare attenzione sono: diarrea, vomito, perdita di appetito.

La giardiasi

Come la leptospirosi, la giardiasi può essere contratta quando il cane beve acqua piovana e può essere asintomatica. E con l’arrivo del freddo torna l’antigelo. L’ingestione di glicole etilenico, l’antigelo delle nostre auto, è potenzialmente letale per i nostri cani e va monitorata attentamente. È un avvelenamento molto grave, la formazione di cristalli provoca lesioni importanti che spesso distruggono i tessuti in modo irreversibile.