Fiamme nella notte a Venaria: bruciano gli spogliatoi dei campi di calcetto di un club sportivo

Incendio, la scorsa notte, a Venaria Reale. Le fiamme, probabilmente di origine dolosa, propagatesi intorno alle 23, hanno distrutto gli spogliatoi dei campi di calcetto di un centro sportivo di via Di Vittorio, in località Altessano. Sul posto, insieme con i vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri del locale nucleo operativo a cui tocca, ora, fare piena luce sull’accaduto.

A MARZO E GENNAIO ALTRI DUE INCENDI

Quello di ieri, infatti, è solo l’ultimo di una serie di incendi che hanno danneggiato le strutture sportive del Comune della cinta metropolitana di Torino. Lo scorso 28 marzo era andato a fuoco il quadro dell’impianto elettrico della piscina comunale (ubicata sempre in via Di Vittorio) mentre, a fine gennaio, ignoti avevano sfondato il cancello di un’altra struttura sportiva (ancora in località Altessano) utilizzando una vettura (risultata rubata) a mo’ di ariete per poi abbandonarla sul posto, a ridosso degli spogliatoi, non senza prima averla data alle fiamme.