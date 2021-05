Fiamme nel quartiere Villaggio Dora: va a fuoco il tetto di un palazzo [FOTO E VIDEO]

Paura in un condominio di viale dei Partigiani (civico 15-17), nel quartiere Villaggio Dora, a Collegno dove, questa mattina, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a fuoco il tetto di un palazzo. Sembra che al momento dell’accaduto, ci fossero dei lavori in corso sul tetto dell’edificio con alcuni operai presenti sul posto. In ogni caso sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del comando di Torino, con gli agenti del locale comando di polizia municipale.

TETTO IN FIAMME

Le fiamme hanno “attaccato” la copertura coibentata di uno stabile e una densa colonna di fumo si è rapidamente estesa su tutta la città. Per spegnere il rogo stanno operando numerose squadre di pompieri con il supporto di due autoscale, un carro autoprotettori e il nucleo Nbcr.

INQUILINI EVACUATI

L’opera di spegnimento delle fiamme appare difficile dal momento che l’incendio sembra “alimentarsi” con le guaine di catrame del tetto. Per precauzione, gli inquilini dello stabile (una ottantina in tutto) sono stati evacuati e nessuna persona è rimasta ferita.

SOCCORSI SUL POSTO

Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco e la polizia locale, sono intervenuti anche i carabinieri, il sindaco, la Protezione civile, mezzi della Croce Rossa e ambulanze del 118. Chiuse le vie Venaria (da via Pianezza) a via della Croce e viale Partigiani (da via Pianezza a Via Venaria). L’appello inoltrato ai residenti degli stabili vicini è a tenere chiuse le finestre.