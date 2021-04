Fiamme nel parcheggio: distrutti tre veicoli, altri sette danneggiati

Misterioso incendio, ieri sera, in un in un parcheggio di via Peppino Impastato a Brandizzo. Le fiamme, sulle cui cause ancora si indaga, sono divampate improvvisamente intorno alle 22 distruggendo tre veicoli (una vettura e due camper) e danneggiandone altri sette.

VIGILI DEL FUOCO E CARABINIERI SUL POSTO

Sul posto, insieme con i carabinieri del vicino distaccamento dell’Arma, si sono precipitati i vigili del fuoco delle stazioni di Torino Stura, Chivasso e Volpiano, che hanno impiegato cinque automezzi per avere ragione del rogo. Durante le operazioni, i pompieri sono riusciti ad estrarre una bombola di gpl da uno dei camper avvolti dal fuoco.