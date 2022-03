Fiamme nel dormitorio per senzatetto: intossicate due persone

Momenti di paura, ieri sera, in via Casale a Torino, per un incendio divampato nel dormitorio per senzatetto di Villa Pellizzari, gestito dal Centro Torinese di Solidarietà con l’Asl. Il rogo, sulle cui cause ancora si sta indagando, ha distrutto una stanza e danneggiato l’impianto elettrico di un intero piano.

DUE PERSONE INTOSSICATE LIEVEMENTE DAL FUMO

Due persone, che in quel momento si trovavano all’interno della struttura, sono rimaste lievemente intossicate dal fumo. Per loro, fortunatamente, non ci sono state altre conseguenze. Altre quindici sono state allontanate dalla Villa ed hanno dovuto trovare una sistemazioni per la notte.

INCENDIO DOMATO DAI VIGILI DEL FUOCO

L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Torino. Sul posto, per gli accertamenti di rito, anche la polizia.