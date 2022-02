Festival di Sanremo: vincono Mahmood & Blanco. Share record alla proclamazione del 73,4%

La 72esima edizione del Festival di Sanremo condotta su Rai1 da Amadeus e in questa quinta serata insieme con Sabrina Ferilli è stata vinta da Mahmood & Blanco con il brano ‘Brividi’. Seconda posizione per Elisa con ‘O forse sei tu’ mentre Gianni Morandi si è dovuto accontentare del terzo posto con ‘Apri tutte le porte’. Il ‘Premio della Critica Mia Martini’ è stato vinto da Massimo Ranieri con ‘Lettera di là del mare’. Il ‘Premio della Sala Stampa radio, tv e web’ è andato a Gianni Morandi. Il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo è stato vinto da Fabrizio Moro con ‘Sei tu’. Il ‘Premio Giancarlo Bigazzi’ assegnato dall’Orchestra del Festival è stato vinto da Elisa.

SHARE RECORD DEL 65%, ALLA PROCLAMAZIONE DEL 73,4%

Festival di Sanremo che quest’anno ha fatto segnare record su record, l’ultimo nella finalissima di ieri. Share del 65% per la serata: in media sono stati in 13 milioni e 380mila i telespettatori che hanno seguito l’evento, con un picco del 73,4% raggiunto durante la proclamazione dei vincitori, Mahmood e Blanco. Bisogna tornare al 2000 per numeri di questo genere: superati facilmente gli ascolti delle ultime due edizioni firmate Amadeus (2020 e 2021).

