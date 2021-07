Festival di Castrocaro, annunciati i finalisti: ci sono i torinesi Simo Veludo e Namida

Mancano pochi mesi alla 64esima edizione del Festival di Castrocaro, quest’anno condotto da Paola Perego. Annunciati gli otto finalisti della rassegna musicale, che andrà in onda a settembre su Rai2.

Tra i partecipanti anche due torinesi: Claudia Pregnolato in arte Namida, 21 anni (vive però a Porto Viro, Rovigo) e Simone Veludo in arte Simo Veludo, 26 anni di Moncalieri. Insieme a loro sul palco vedremo anche Antonio Meleddu in arte Bandito, 19 anni di Sassari; Leonardo Meconi in arte Leo Meconi, 17 anni di Bologna; Federica Marinari, 27 anni di Pontedera (ma vive a Cascina, Pisa); Greta Ciurlante in arte Mirall, 30 anni di Pisa (ma vive a Vecchiano, Pisa); Camilla Giorgia Bernabò in arte Sintesi, 17 anni di Camaiore (ma vive a Pietrasanta, Lucca); Vite Parallele (duo composto dalla 21enne Simona Dodaro e dal 27enne Aldo Campanaro, entrambi di Cosenza).

Gli otto finalisti hanno avuto la meglio, nel corso della ‘Last Audition’ che si è tenuta giovedì 1° luglio a Palazzo Pretorio (Castrocaro Terme e Terra del Sole), tra i 17 talent in gara. Sono stati selezionati da una giuria composta dalla sindaca Marianna Tonellato, da Niccolò Presta (da quattro anni responsabile musicale di ‘Arcobaleno Tre’), da Alessio De Stefani (responsabile dei contenuti editoriali della società di produzione ‘Arcobaleno Tre’) e dai produttori Diego Calvetti (Ultimo, Fabrizio Moro, Noemi, Modà e Annalisa) e Maurizio Parafioriti (Ron e Renato Zero).