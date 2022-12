Festa piemontese al Sestriere, Marta Bassino vince il gigante

Festa tutta piemontese al Sestriere per il trionfo in gigante di Marta Bassino. La campionessa di Cuneo ha vinto la prova di casa di Coppa del Mondo grazie a una straordinaria seconda manche, in cui ha colmato il gap rimediato da Petra Vhlova nella prima.

Per Bassino un tempo complessivo di 2’28”89, di 11 centesimi migliore rispetto alla svedese Sara Hector di 40 rispetto alla stessa Vlhova. La sciatrice piemontese interrompe così un digiuno che in Coppa durava da quasi due anni, dalla doppietta a Kranjska Gora datata 16 e 17 gennaio 2021. Quarto posto per l’altra azzurra Federica Brignone.