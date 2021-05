Festa in un club a Torino: chiuso locale, 10 persone sanzionate

Nell’ambito dei controlli anti Covid, i carabinieri hanno chiuso un “Club” la scorsa notte a Torino, sanzionando 10 persone trovate al suo interno.

E’ accaduto intorno alle 3 della scorsa notte: i militari dell’Arma sono intervenuti dopo la segnalazione di una festa con consumazioni ai tavoli all’interno della struttura. Nel locale sono state identificate 10 persone che verranno sanzionate amministrativamente per la violazione delle disposizioni emanate per il contenimento del Covid. Al proprietario, oltre alla multa, è stata disposta la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per 5 giorni.