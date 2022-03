Festa in famiglia al lago d’Orta: «40 anni e sentirli, sono felice»

Suona strano anche solo pensarlo, ma Giorgia Palmas ha appena compiuto 40 anni e la festa per un giorno si è spostata sul Lago d’Orta che lei ha scoperto da poco rimanendone affascinata. C’erano Filippo Magnini e le due figlie, Sofia e Mia, ma anche gli amici più stretti. Come Elena Barolo che con lei ha condiviso la lunga esperienza a “Striscia la notizia” che lei ha scelto come sua testimone di nozze. Giorgia si dedica un pensiero: «Grazie a questi 40 anni che mi hanno saputo stupire, grazie a mio marito che mi ha travolto con una sorpresa dopo l’altra oggi e grazie alla vita che mi fa sentire una persona così fortunata. 40 anni e sentirli tutti, perché li ho vissuti e sono felice così, questo compleanno non lo dimenticherò mai». E a stretto giro arriva la risposta del suo compagno: «Sei tutto quello che ho sempre desiderato anzi di più. Ma ti merito? Non lo so ma farò sempre di tutto per riempire la tua vita e quella delle nostre due principesse d’amore. La tua felicità è la mia felicità forse è questo il nostro segreto. Comunque… 40 anni? Ma vaaaa, impossibile. Sei troppo gnocca».

Per la legge sono già marito e moglie, ma vogliano farlo anche davanti a Dio, in chiesa. Per questo Giorgia Palmas sposerà di nuovo Filippo Magnini come ha confermato poco tempo fa via social rispondendo alla domanda precisa e diretta di un suo follower: «Si ci sposeremo (anche) con rito religioso, e sì sarà nel 2022». A forza di aspettare e rimandare, solo per colpa del Covid, la coppia aveva deciso che non era più tempo di attesa. E così il 12 maggio scorso hanno letto le promesse: una cerimonia nel Palazzo Reale di Milano che ospita i riti civili a Milano, mentre il nuovo matrimonio potrebbe essere l’estate prossima in Sardegna, terra natale della sposa.

Avevano già programmato un anno fa a fine marzo, dovendolo rinviare una prima volta, poi erano di nuovo pronti per fine 2020, ma la pandemia non ha permesso di organizzare nulla e così la coppia si è concentrata su altro, a cominciare dalla nascita della piccola Mia.