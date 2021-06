Festa di San Giovanni, in piazza Castello l’accensione del Farò (LE FOTO)

Grande spettacolo oggi in piazza Castello a Torino (e non nella piazza di Palazzo di Città come previsto in un primo momento) per l’accensione del Farò di San Giovanni (patrono della città), alla presenza delle autorità (tra cui la sindaca Chiara Appendino), la Famija Turineisa, il Gruppo Storico Pietro Micca e la Banda del Corpo di Polizia Municipale. L’anno scorso, causa Covid, non ci fu invece alcun festeggiamento. Il Farò è caduto verso la direzione di Porta Nuova, segno tradizionalmente positivo per la città. Presente ai bordi della piazza anche un po’ di pubblico.

Questo il commento della Appendino, pubblicato sulla propria pagina Facebook: “Il toro è caduto dalla parte giusta. Auguri Torino. Che sia un anno davvero di rinascita. Che possiate tornare a vivere ciò che desiderate, a baciare chi amate, ad abbracciare chi vi è mancato e a dirglielo con il sorriso più bello che avete. Che sia un anno di libertà, vicinanza e conquiste. Che sia un anno senza barriere e senza distanze. Che sia l’anno delle attese finite e delle opportunità sognate. Che sia il nostro anno. E che splenda fortissimo”.

IL PROGRAMMA DEL 24 GIUGNO

I festeggiamenti invece del 24 giugno inizieranno alle 10.30 con la celebrazione della tradizionale Messa Solenne in Duomo e la distribuzione dei “pani della carità” alle Autorità (iniziativa a cura della Famija Turineisa). Tante le iniziative che si terranno durante la giornata nella quale molti musei cittadini saranno aperti fino alle 21 gratuitamente o dietro pagamento di una somma simbolica. Inoltre, grazie a Portici di Carta, il centro di Torino accoglierà lettori di ogni età con la presenza di 60 librerie torinesi e 68 editori piemontesi e con la proposta di un programma culturale di incontri, presentazioni, dialoghi, passeggiate letterarie, laboratori per bambine e bambini, letture ad alta voce, in compagnia di scrittori e scrittrici da tutta Italia, bibliotecarie, bibliotecari, insegnanti e volontari. In piazza San Carlo sarà presente il Bibliobus.

Da non perdere poi la speciale Caccia al Tesoro di San Giovanni, organizzata da Iren, che offrirà l’opportunità di verificare la propria preparazione sulla festa patronale. Dal 19 al 23 giugno, inquadrando i Qr Code posizionati su 16 Info Point per la città, si potrà partecipare all’estrazione di biglietti per il Todays Festival, Abbonamenti Musei Torino, “Cinema 14” e, per coloro che avranno risposto correttamente a tutte le domande, biglietti per le Atp Finals.

La festa continua con “Il libro ritrovato”, tornei di beach volley, calcetto e pallavolo, lezioni di canoa e un corteo di carrozze storiche con cavalli. Per concludere la giornata, i torinesi potranno godere del videomapping sulla Mole e sia il Museo del Cinema, sia l’ascensore panoramico, resteranno aperti fino alle 21.

(foto Tonino Di Marco)