Festa di Natale al Filadelfia. Però con i dubbi per Juric

Passato, presente e futuro, tutto in un’unica serata. Quella che per il presidente Urbano Cairo è stata «La più bella festa di Natale da quando sono Presidente del Toro», come ha scritto lo stesso patron sui propri profili social. Si è svolta nella nuovissima area ristorativa Beretta Lounge dello stadio Filadelfia, il luogo dove già da qualche mese i ragazzi di Ivan Juric si ritrovano per mangiare insieme al termine degli allenamenti. Cairo ha voluto cominciare la serata con un ricordo del passato, celebrando Sinisa Mihajlovic: «Abbiamo avuto la fortuna di lavorare con lui e di apprezzarlo come uomo oltre che come tecnico» le parole per il serbo stroncato dalla leucemia.

C’è stato anche il presente, con i complimenti per la stagione in corso: «Sono orgoglioso di voi – ha detto ai giocatori, tutti presenti tranne Vlasic ancora in vacanza post-Mondiale – e so che state lavorando duro e siete sul pezzo per ripartire». Il futuro, invece, è ancora tutto da scrivere, anche perché l’obiettivo sarebbe quello di arrivare al più presto alla fumata bianca per il rinnovo di Juric. Il contratto del tecnico scade a giugno 2024, quindi sulla carta di tempo ce ne sarebbe anche, ma è sempre meglio programmare per tempo per evitare brutte sorprese. Anche perché, considerato il lavoro fatto finora dal croato, l’ex Verona è finito nel mirino di diversi club: lo vorrebbero in Inghilterra in Premier League, con il Nottingham Forest stregato da tempo e il Southampton, ma anche nella Bundesliga in Germania, dove si gioca un calcio veloce e fisico come il suo. «Il mister fa giocare bene le sue squadre ed è un top, ha una grande cultura del lavoro» gli applausi di Cairo al suo allenatore. Già il mercato di gennaio, però, sarà uno snodo fondamentale per capire cosa farà Juric: in più occasioni ha mostrato la sua voglia e la sua ambizione di un definitivo salto di qualità, ma è inevitabile che abbia bisogno dell’aiuto della società sugli innesti. Nell’estate scorsa ha digerito malvolentieri le tante cessioni, diverse di queste non sostituite come gli addii di Pobega e Mandragora, e ora vorrebbe una rosa ancora più forte per tentare l’assalto all’Europa. E a gennaio, se non già per il campionato in corso, si traccerà la strada anche per l’anno prossimo: aspettando la scelta di Juric, il quale vuole ancora riflettere prima di accettare il prolungamento per un’altra stagione. Intanto, è ufficiale l’amichevole del 28 dicembre contro il Monza in Brianza (ore 16, diretta Italia 1).