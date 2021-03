Festa di compleanno al ristorante: locale chiuso, sanzioni ai presenti [FOTO e VIDEO]

Avevano organizzato una vera e propria festa di compleanno, in barba a tutte le norme anti Covid, in un ristorante del centro città. E’ accaduto sabato sera a Rivoli, nel torinese.

Gli agenti, intervenuti poco dopo le 21, hanno trovato inizialmente la porta chiusa a chiave. Dopo qualche minuto, poi, un uomo si è affacciato per aprire ai poliziotti. Basta poco per capire che il ristorante è in funzione e che sono presenti una decina di avventori.

I presenti hanno formato una tavolata unica, non rispettando neanche le norme sul distanziamento. Agli agenti hanno poi confessato che erano lì proprio per una festa di compleanno, motivazione che non ha evitato l’applicazione della sanzioni previste: chiusura provvisoria per 5 giorni per il ristorante e multe per ristoratori, avventori e festeggiato.