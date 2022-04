L’Anpi di 5° Circoscrizione scende per le strade di Torino nel proprio tradizionale corteo in occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione.

Una manifestazione segnata dalla guerra in Ucraina, come ha spiegato il presidente Rubino: “Noi abbiamo preso posizione affinché si arrivi alla pace tramite una soluzione negoziale. Siamo contrari all’invio delle armi perché porterebbe ad una escalation di violenze che bisognerebbe invece evitare. Non siamo dalla parte di Putin, che abbiamo condannato fin dall’inizio perché l’Italia ripudia la guerra, che non può essere mezzo per risolvere le controversie”.

Il servizio di Tonino di Marco