Festa a casa di Valentino Rossi: battezzata la piccola Giulietta

C’è sempre un buon motivo per fare festa in casa di Valentino Rossi e questa volta tocca a Giulietta. Già perché la figlia del campione e di Francesca Sofia Novello, nata il 4 marzo scorzo, sabato ha ricevuto il battesimo circondata da parenti e amici, alcuni speciali come Cesare Cremonini che ha un rapporto strettissimo con la coppia.

Prima la cerimonia in chiesa e come padrino è stato scelto Luca Marini, il fratello del campione fresco di rinnovo con il Mooney Team VR46 in MotoGp anche per il 2023, e poi la festa al Castello di Granarola a Gradara, borgo medievale vicinissimo a Pesaro. Palloncini e orsetti di peluche per accompagnare Giulietta, altri orsetti sulla torta a tre piani dedicata agli ospiti e grande eleganza per i due genitori: Francesca Sofia Novello con un vestito lungo color panna, mentre papà Valentino Rossi ha indossato una camicia aperta a fantasia e pantaloni marroni.

Ora che ha scoperto il piacere della paternità, Valentino non vorrebbe fermarsi. Da quando è arrivata Giulietta, all’inizio dello scorso marzo, la sua vita è veramente cambiata e molti scatti dimostrano che Rossi è un padre presente oltre che molto innamorato. Così il settimanale “Chi” svela il grande piano: nel 2023 mettere in cantiere un secondo figlio. «Ci piacerebbe avere un maschietto. Ma non più di due figli», aveva confessato lui prima della nascita di Giulietta anche perché l’idea della coppia e di un erede che in qualche modo possa imitarne il percorso lo intriga. Intanto lui e Francesca Sofia Novello si godono la piccola di casa che è stata con loro ovunque, da Ibiza alla Croazia.

La nascita della figlia è stata una svolta decisiva nella vita di entrambi, come aveva spiegato Valentino in una recente intervista: «La desideravo. Sono abbastanza grande, era anche il momento giusto e questa cosa casuale di smettere con la moto e diventare babbo è stata di un tempismo bellissimo. La bambina è bella, simpatica, ha un buon carattere. È tranquilla come me e Francesca. Dà gusto. E Francesca è una grande mamma».