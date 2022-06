Incidente alle cascate dell’Orrido di Foresto: ferratista precipita nel vuoto. E’ grave

Incidente alle cascate dell’Orrido di Foresto, a Bussoleno, in Val di Susa. Un ferratista è precipitato nel vuoto e versa ora in gravi condizioni. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono giunti sul posto, per aiutare il malcapitato precipitato all’altezza della seconda cascata. L’allarme è stato lanciato intorno alle 20.30. L’intervento si annuncia piuttosto complesso. L’infortunato, secondo le prime informazioni, sarebbe è in condizioni critiche. Nella caduta avrebbe riportato gravi ferite.