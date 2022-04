Ferrari da incubo ad Imola: Verstappen domina, Leclerc solo 6° con Sainz out

Max Verstappen vince il Gran Premio dell’Emilia Romagna sul circuito di Imola. Seconda vittoria in stagione per l’olandese della Red Bull, che chiude in parata con il secondo posto di Perez.

Giornata da incubo per le Ferrari: Sainz non termina la gara, out per un contatto con Ricciardo nel primo giro. Male anche Leclerc, in testacoda a pochi giri dal termine mentre inseguiva la seconda posizione di Perez. Il monegasco chiude solo 6°. Terza posizione per Norris su McLaren, quarto Russell su Mercedes.