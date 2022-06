Incubo totale per la Ferrari a Baku. Nel GP dell’Azerbaigian di Formula 1 Leclerc e Sainz non terminano la gara: doppio ritiro per problemi di affidabilità e nessun punto in classifica.

A vincere e approfittarne per andare in fuga è Max Verstappen, con Perez che completa la doppietta Red Bull. Quinta posizione per Gasly, poi Vettel. Alonso è settimo seguito dalle due McLaren di Ricciardo e Norris. Chiude la top 10 Ocon.