Ferragosto di terrore a Torino: 31enne armato di pistola assalta l’auto su cui viaggia la ex

Terrore in strada a Torino. La mattina di Ferragosto, A.P., nomade del 1990 domiciliato a Torino, ha raggiunto con la propria auto la vettura su cui viaggiava l’ex compagna, insieme all’attuale compagno e una delle figlie, sbarrandone il passaggio in corrispondenza dell’incrocio tra via Palestrina e corso Giulio Cesare.

Sceso dalla macchina impugnando una pistola, il 31enne ha aggredito il conducente esplodendo poi alcuni colpi verso gli occupanti dell’auto. Per fortuna, senza centrarli.

Grazie alle dichiarazioni dei testimoni che hanno assistito alla scena e, soprattutto, attraverso la visione dei filmati di alcune telecamere pubbliche, il 18 agosto il pm Giuseppe Drammis della Procura di Torino ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto per i reati di tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco, che non è stato immediatamente eseguito in quanto A.P. si era reso irreperibile.

Le ricerche, svolte dalla Squadra Mobile di Torino presso i luoghi frequentati abitualmente dall’uomo, lo hanno spinto a consegnarsi presso la Questura di Vercelli il giorno successivo. Le ragioni del gesto sembrano essere riconducibili a motivi passionali, derivanti dalla nuova relazione intrapresa dalla ex compagna.

Il 21 agosto il gip ha convalidato il provvedimento di fermo, disponendo la misura cautelare della custodia in carcere.