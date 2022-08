Ferragosto con “tuffo”: il Pool Party conquista l’estate di “chi resta”

Fino a una manciata di anni fa sarebbe stato impossibile anche solo pensare a un party in piscina, per di più a Ferragosto, quando chi rimaneva a Torino al massimo organizzava una fuga al mare in giornata, un pic nic in montagna, un pranzo in una trattoria cittadina al fresco – fino a una manciata di anni il fresco ancora c’era – di un albero. In piscina ci si andava con l’estate ragazzi, con gli amici per spezzare le settimane che dividevano dalle vacanze, nelle comunali o nelle private che man mano nascevano sotto la Mole.

Quelle dei club sportivi blasonati e dei resort. I tempi sono cambiati e anche le abitudini, tanto che oggi a Torino e dintorni pullulano le iniziative dedicate ai Pool Party, le feste in piscina, l’ultima tendenza per un Ferragosto davvero cool e alternativo entro i confini urbani. Ai piedi della collina c’è la difficoltà della scelta. Il Master Club 2.0 del Fioccardo, in corso Moncalieri 494, lunedì 15 agosto propone grigliata a pranzo con giornata in piscina a 40 euro (393.8049928). Poco più in là, ai Ronchiverdi, in corso Moncalieri 466, un posto esclusivo, dedicato a tutta la famiglia, dove la piscina è adatta anche all’allenamento sportivo, si ripete la formula pranzo a bordo vasca più tuffo a 60 euro (011.6612146).

Al River Side, invece, sempre in corso Moncalieri, al civico 506, il Pool Party di Ferragosto sarà di sera, domenica 14, con la festa organizzata da Torino nel Mondo che comprende aperitivo e bagno notturno in piscina. Prezzi da 25 a 15 euro (335.5924860). Si chiama Summer Party ed è la speciale giornata di Ferragosto organizzata preso la piscina di Villa Glicini, la sede del club della Scherma immersa nel cuore del Valentino proprio nel centro della città. Il luogo adatto, quindi, per chi non ha proprio voglia di spostarsi da casa. In programma, bagni in piscina, solarium, grigliata, il prezzo completo che comprende anche l’open bar sangria, è di 50 euro per poi scendere fino a 30 a seconda delle soluzioni (329.0899252-393.6862552).

Rappresenta il fiore all’occhiello delle Langhe, è il resort La Madernassa sulle colline di Guarene. Un luogo conosciuto da molti il cui ristorante ha già collezionato due stelle Michelin, oggi guidato in cucina dal nuovo chef Giuseppe d’Errico, una garanzia nel panorama culinario italiano. In un contesto simile, lunedì 15 agosto sarà possibile regalarsi una giornata a bordo vasca grazie all’apertura della sua lussuosa piscina durante tutti i giorni del mese. Il prezzo per il 15 sarà di 40 euro e per chi vuole partecipare all’esclusivo aperitivo serale, il costo è di 70. Un prezzo alto ma che propone un menù ricchissimo con piatti gourmet, vini e Champagne delle migliori marche provenienti da ogni parte del pianeta. Insomma, una mini vacanza alle porte di Torino (https://www.facebook.com/lamadernassa).