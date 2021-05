Fermato in possesso di cocaina, in casa altro stupefacente e denaro: arrestato 31enne

Gli agenti del Commissariato Barriera Milano hanno arrestato un 31enne del Gabon, trovato in possesso di cocaina in strada e quindi di altro stupefacente in casa lo scorso mercoledì sera, in via Malone a Torino.

FERMATO IN POSSESSO DI COCAINA

I poliziotti stavano pattugliando l’area di competenza quando hanno riconosciuto l’uomo, già arrestato in precedenza per spaccio, in giro in ciabatte. Questi, all’atto del controllo, ha tenuto davanti agli agenti il pugno serrato, mostrandosi per nulla collaborativo. Ad un certo punto spintona gli agenti e porta il contenuto della mano alla bocca: con sé aveva diversi frammenti di cocaina, che riesce ad ingerire.

IN TASCA UN MAZZO DI CHIAVI

Il 31enne aveva con sé anche un cellulare che, all’interno della cover, nasconde una lametta, probabilmente utilizzata per dividere lo stupefacente. In tasca anche un mazzo di chiavi: gli agenti controllano alcuni edifici nei dintorni, individuando poi l’alloggio in via Chiusella.

NELL’ALLOGGIO IN VIA CHIUSELLA SOLDI E DROGA

Una volta fatto ingresso nell’appartamento l’uomo si catapulta sul letto nel tentativo di nascondere una scatolina. All’interno gli operatori trovavano 2 frammenti di cocaina e 455 euro in banconote di piccolo taglio. Il trentunenne viene arrestato per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale oltre che per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo aveva a carico anche la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Torino.