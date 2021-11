Fermato il presunto omicida di Massimo Melis

“In relazione all’omicidio di Massimo Melis, nella tarda serata di ieri la Squadra Mobile ha eseguito il fermo di un uomo, gravemente indiziato, in base a un decreto emesso dalla Procura di Torino“. La Questura di Torino, attraverso questa stringata nota stampa, ha reso noto di aver arrestato il presunto omicida di Massimo Melis, l’operatore 52enne della Croce Verde ucciso con un colpo di pistola la sera del 31 ottobre nella sua auto in via Gottardo, a Torino.



Si tratta di un uomo fermato nel pomeriggio di ieri e sottoposto a partire dalle 23 a un lungo interrogatorio negli uffici del pm Chiara Canepa, che indaga sull’omicidio. A quanto risulta, le ragioni del delitto non hanno natura sentimentale: si tratterebbe piuttosto di motivazioni prettamente economiche. Oggi in mattinata, intanto, sono previsti i funerali della vittima.