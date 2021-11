Fermato il presunto omicida di Massimo Melis. Silenzio e commozione ai funerali

“In relazione all’omicidio di Massimo Melis, nella tarda serata di ieri la Squadra Mobile ha eseguito il fermo di un uomo, gravemente indiziato, in base a un decreto emesso dalla Procura di Torino“. La Questura di Torino, attraverso questa stringata nota stampa, ha reso noto di aver arrestato il presunto omicida di Massimo Melis, l’operatore 52enne della Croce Verde ucciso con un colpo di pistola la sera del 31 ottobre nella sua auto in via Gottardo, a Torino.



Si tratta del 62enne Luigi Oste, originario di Enna e residente nel capoluogo piemontese, fermato nel pomeriggio di ieri e sottoposto a partire dalle 23 a un lungo interrogatorio negli uffici del pm Chiara Canepa, che indaga sull’omicidio. A quanto pare, le ragioni del delitto hanno natura passionale: l’assassino avrebbe agito per gelosia dopo essere stato respinto da Patrizia, ex fidanzata e amica di Melis.

I FUNERALI

In mattinata, intanto, si sono svolti i funerali della vittima nella chiesa di Sant’Antonio da Padova, dove Massimo da bambino faceva il chierichetto. La sorella ha letto un messaggio come se fosse stato scritto da Massimo: “Quanto la fate lunga. Sono morto, non sarò nel primo e nell’ultimo. Qui mi hanno dato dei colori e mi hanno detto ‘Visto che lo sai fare, colora il mondo’. Piuttosto voi quando siete tristi chiamate mia madre e i miei nipoti che vi faranno sorridere”.

Tantissimi i colleghi della Croce Verde che hanno preso parte alla celebrazione, segnata da grande compostezza, commozione e anche dalla rabbia per un delitto atroce e insensato, che attende delle risposte.