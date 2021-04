Ferie negate ai medici, ma il responsabile dell’emergenza va al mare in Liguria: è polemica

Al mare in Liguria, nonostante i divieti e nonostante lo stop alle ferie dei medici: è bufera attorno a Mario Raviolo, responsabile della Maxi emergenza del 118 in Piemonte. Il direttore sembrerebbe essere stato infatti beccato dai microfoni del Tg3 con un’asciugamano in spalla e una maglietta a maniche corte nei pressi del lungomare di Loano.

Il servizio, andato in onda lo scorso 31 marzo sul Tgr Liguria, ha fatto subito il giro del web grazie ai pochi secondi che riguardano quella che sembrerebbe l’intervista al direttore. “Un’occasione persa per i negozi”, commenta Raviolo, facendo riferimento alle chiusure previste per le festività pasquali. Ancora nessuna conferma dal diretto interessato, ma nel frattempo i commenti sul caso hanno fatto già discutere, e non poco.